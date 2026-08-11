Свердловские бренды украшений будут продвигать в Китае

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2026. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) и Хэйлунцзянская комплексная торговая платформа Э Мао Тун договорились о сотрудничестве в продвижении продукции производителей креативных индустрий Свердловской области на рынке Китая. Соглашение подписали директор СОФПП Валерий Пиличев и представитель торговой платформы Чжао Ицюнь, сообщили в фонде.

Документ стал итогом Межрегиональной выставки-форума ювелирного искусства и бижутерии «Тонкие грани», которая прошла в Екатеринбурге 15 и 16 июля. Ранее Чжао Ицюнь в ходе визита в Екатеринбург сообщал о заинтересованности в создании корнера со свердловскими товарами в «Российской галерее» в Харбине.

«В ходе биржи контактов, которая была организована на выставке-форуме «Тонкие грани», представители китайской делегации предварительно договорились о сотрудничестве с восемью брендами ювелирных украшений. Фонд, в свою очередь, готов оказывать содействие в развитии этих и других инициатив. Наше соглашение предусматривает разнообразные форматы взаимодействия — от обмена практиками до реализации совместных проектов, отвечающих интересам обеих сторон», — сказал В. Пиличев.

В ходе выставки свою продукцию представили 38 российских ювелирных брендов. С зарубежными байерами из Китая, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Монголии и Узбекистана прошло более 130 переговоров, по итогам которых заключено 49 предварительных соглашений.

Хэйлунцзянская торговая платформа Э Мао Тун специализируется на продвижении российской ювелирной и сувенирной продукции в Китае. Ее головной офис расположен в Харбине.

СОФПП является опорной организацией по развитию креативных индустрий в Свердловской области. Фонд предоставляет предпринимателям этой сферы льготные займы, проводит обучение и организует отраслевые мероприятия.