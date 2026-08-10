ММК ввел в эксплуатацию доменную печь стоимостью 4,8 млрд рублей

УрБК, Магнитогорск, 10.08.2026. На Магнитогорском металлургическом комбинате (ПАО «ММК») после капитального ремонта первого разряда введена в работу доменная печь № 7. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Капремонт длился около года, его общая стоимость составила 4,8 млрд руб. В результате модернизации производительность печи увеличилась с 1 до 1,1 млн тонн чугуна в год, а расход кокса снизился на 16 кг на тонну.

Одним из основных направлений обновления стало переоснащение комплекса воздухонагревателей. Еще до начала работ построили два новых агрегата, а в ходе ремонта завершили строительство воздухонагревателя № 24 бесшахтного типа с верхней камерой горения. Новое оборудование позволило повысить температуру горячего дутья до 1250 градусов, что дополнительно сократило расход кокса, снизило себестоимость производства и улучшило экологические показатели печи. Кроме того, в системе подачи агломерата пластинчатый конвейер заменили ленточным в связи с переходом на холодный агломерат аглофабрики № 5.