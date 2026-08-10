Правительство РФ нашло способ финансирования новых ЛЭП за счет бизнеса

УрБК, Москва, 10.08.2026. В правительстве РФ нашли источник финансирования новых магистральных ЛЭП. Инвестиции в строительство магистральных электросетей до 2032 года превысят 1 трлн руб. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Финансировать проекты «Россетей» решено за счет отдельной надбавки на оптовом энергорынке, которую будут платить промышленные потребители — по аналогии с договорами на поставку мощности (ДПМ) для генерации. Прежде главным источником финансирования сетевого строительства был тариф на передачу электроэнергии. Однако его дальнейшее наращивание потребовало бы роста тарифа в среднем на 10% сверх прогноза в течение пяти лет — против этого выступило Минэкономики, что и подтолкнуло к поиску нового механизма.

Кроме того, «Россети» получат повышающие коэффициенты к тарифам, в том числе за резерв мощности и компенсацию потерь в сетях. Отбор приоритетных проектов останется за правительственной комиссией. Предоставить к сентябрю соответствующие согласованные предложения и проекты нормативных актов поручено по итогам июльского совещания у вице-премьера Александра Новака.

Крупные потребители критикуют механизм за непрозрачность и рост нагрузки на бизнес. Аналитики называют решение компромиссным: оно позволяет привлечь средства без резкого скачка тарифов, хотя отдельные коэффициенты могут исказить ценообразование.