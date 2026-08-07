ЕВРАЗ КГОК вложил 500 млн рублей в капитальный ремонт агломашины № 2

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2026. ЕВРАЗ КГОК завершил капитальный ремонт агломашины № 2. Объем инвестиций в проект составил более 500 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

В объем выполненных работ вошли: замена перегрузочных и базовых узлов, опорных металлоконструкций головной и хвостовой частей, направляющих рабочих и холостых частей. Установлена новая аглодробилка, полностью заменены корпус и ролики охладителя, смонтирована автоматическая маслостанция системы смазки. Также в период остановки агрегата отремонтировано восемь конвейеров аглоцеха.

Ремонтные работы выполнены с опережением утвержденного графика, что позволило получить дополнительный экономический эффект. Первоначальный план отводил на ремонт 36 дней, фактический срок составил 26. Сократить сроки ремонта удалось за счет грамотной работы по планированию и организации ремонта, использования цифрового инструмента «Датабриз», который обеспечил контроль выполнения операций и позволил своевременно корректировать действия. В наиболее загруженные периоды на площадке ежесуточно работало до 700 человек — персонал ЕВРАЗ НТМК, ЕВРАЗ КГОК и 15 подрядных организаций. Экономический эффект от опережения графика оценивается в 150 млн руб. — за счет дополнительного объема выпуска агломерата, который направляется на ЕВРАЗ НТМК.

«Особое внимание уделили экологической составляющей: заменили две секции коллекторов грязного газа и коллектор чистого газа, отремонтировали электрофильтры. Обновленная агломашина № 2 обеспечит стабильную работу аглоцеха, повысит надежность производства и снизит воздействие на окружающую среду», — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.