В Академическом отметили День строителя: праздник объединил профессионалов и жителей района

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2026. 6 августа в Преображенском парке Академического района состоялось празднование Дня строителя. Мероприятие, организованное при участии АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»), объединило профессиональное сообщество и жителей района — тех, для кого строители ежедневно создают комфортную городскую среду.

Центральным событием праздника стало награждение лучших специалистов строительных компаний, возводящих Академический. Почетные грамоты, благодарности и памятные подарки получили сотрудники, внесшие наибольший вклад в развитие района за прошедший год.

«День строителя — особенный праздник для Академического, потому что наш район буквально растет на глазах благодаря труду тысяч специалистов. Сегодня мы чествуем тех, кто каждый день создает дома, школы, парки и дороги, в которых живут и растут наши дети», — отметил генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов.

Также в Екатеринбурге вручили уже ставшую традиционной для ГК «КОРТРОС» премию имени Семена Липаткина. Семен Егорович — легендарная фигура в отечественном строительстве. При его участии были реализованы такие масштабные проекты, как строительство Байкало-Амурской магистрали, возведение гостиниц к Олимпийским играм в Сочи. Также он стоял у истоков создания собственного подрядчика, строительства ЖК Headliner в Москве и начала развития района Академического. Премия имени Семена Егоровича Липаткина ежегодно вручается одному из выдающихся сотрудников ГК «КОРТРОС».

Для жителей Академического на празднике было немало самых разных активностей. Девелопер подготовил серию тематических мастер-классов для гостей всех возрастов. Взрослые расписывали строительные мини-заборы, создавая авторские композиции, и оформляли кашпо. Школьники изготавливали закатные значки с символикой Академического района, а самые маленькие гости собирали и расписывали деревянные домики, лепили строительную технику и здания из воздушного пластилина.

Партнеры и подрядчики ГК «КОРТРОС» также представили свои активности: на площадке развернулись выставка строительной техники, цветочная галерея, фотозоны, мастер-классы по росписи керамической плитки, игра в дженгу большими кубиками и конкурсы от ведущих.

«Академический» — первый в России и крупнейший в Европе проект комплексного освоения территории, который ГК «КОРТРОС» развивает с 2005 года. Мастер-план разработан французским архитектурным бюро Valode & Pistre. В 2021 году территория получила статус отдельного административного района Екатеринбурга. На сегодняшний день введено в эксплуатацию 2,5 млн кв. м жилой и коммерческой недвижимости, построены 6 школ, 15 детских садов, поликлиники и спортивные объекты.