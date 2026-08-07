В Свердловской области назвали итоги работы строительной отрасли за 2025 год

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2026. Подведены итоги работы в строительной отрасли: более 12 тыс. строительных организаций зарегистрировано в Свердловской области, средняя зарплата в отрасли по итогам 2025 года составила 86 тыс. руб. Об этом сообщили в Свердловскстате накануне Дня строителя.

По данным ведомства, на 1 января 2026 года в регионе насчитывалось 12 212 строительных организаций. Среднесписочная численность работников строительной сферы в прошлом году составила 70,2 тыс. человек.

В 2025 году в регионе продолжилось строительство объектов социальной инфраструктуры. В частности, были введены дошкольные образовательные организации на 570 мест, общеобразовательные и музыкальные школы. Объем введенных учебно-лабораторных зданий для организаций высшего образования составил 102,7 тыс. кв. м.

В сфере здравоохранения введены амбулаторно-поликлинические учреждения мощностью 3 150 посещений в смену, а также больничные организации.

Продолжилось развитие спортивной инфраструктуры. В регионе построены спортивные залы общей площадью 12 788,7 кв. м и плоскостные спортивные сооружения общей площадью 200 тыс. кв. м. В их числе футбольные поля и спортивные площадки.