Очаги возгорания на складе Wildberries в Екатеринбурге локализованы

В Екатеринбурге в 2022 году в ДТП с участием велосипедов и мотоциклов пострадало 129 человек

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2023. В столице Урала в 2022 году произошло 268 ДТП с участием велосипедов и мотоциклов. В них пострадало 129 человек, в том числе 20 детей. Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции командир полка ДПС ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу подполковник полиции Александр Беляков. Так, в 2022 году на дорогах Екатеринбурга произошло 105 ДТП с водителями велосипедов. В них пострадало 65 человек, из которых два человека погибло. «Если рассматривать ДТП с участием велосипедов за четыре месяца текущего года, то произошло 22 ДТП, в которых пострадало четыре человека», —