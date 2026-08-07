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07 августа 202611:41

Очаги возгорания на складе Wildberries в Екатеринбурге локализованы

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2026. Очаги возгорания на логистическом объекте Wildberries в Екатеринбурге локализованы. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Благодаря оперативным действиям профильных служб очаги возгорания на логистическом объекте в Свердловской области локализованы. На месте продолжают работу оперативные службы», — сообщили в пресс-службе Wildberries.

Как отмечается в сообщении, большинство товаров на логистическом объекте не пострадало. Ранее сообщалось, что утром на складе Wildberries в Екатеринбурге произошло возгорание.

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