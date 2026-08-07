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07 августа 202609:27

Убыток «ВСМПО-Ависма» составил 7,22 млрд рублей в первом полугодии

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2026. Убыток ПАО «Корпорация „ВСМПО-Ависма“ по итогам I полугодия 2026 года составил 7,22 млрд руб. Годом ранее прибыль компании составила 8,66 млрд руб., следует из отчетности корпорации.

Выручка «ВСМПО-Ависма» снизилась к аналогичному периоду на 19,4% — с 39,29 млрд руб. до 31,65 млрд руб. Коммерческие расходы компании сократились с 2,3 млрд руб. в I полугодии 2025 года до 1,64 млрд руб. в январе–июне 2026 года.

Поступления от продажи продукции снизились с 53,22 млрд руб. в отчетном периоде 2025 года до 31,13 млрд руб. в текущем. Кредиторская задолженность с конца 2025 года снизилась с 41,9 млрд руб. до 40,21 млрд руб.

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» — крупнейший производитель титана и изделий из него. В Свердловской области работает филиал компании в Верхней Салде. До 2022 года одним из потребителей продукции предприятия была американская авиастроительная корпорация Boeing.

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