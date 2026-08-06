Специалист «Атомстройкомплекса» стал призером областного конкурса по охране труда

УрБК, Екатеринбург, 06.08.2026. Ведущий специалист по охране труда строительного холдинга «Атом» Александр Климов занял второе место в конкурсе «Лучший специалист по охране труда в стройкомплексе Свердловской области 2026 года». Церемония награждения прошла в Доме правительства Свердловской области в преддверии Дня строителя.

Награду призеру вручили первый заместитель министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Руслан Гарифуллин и председатель Свердловской областной организации профсоюза строителей Валерий Юстус. Конкурс проводится с 2012 года и направлен на развитие культуры безопасного труда на предприятиях строительной отрасли. В компании отметили, что специалисты строительного холдинга «Атом» ежегодно принимают участие в конкурсе.

«Отдел охраны труда следит за соблюдением норм и правил на строительных площадках, проводит обучение для сотрудников и подрядчиков, обеспечивает сотрудников средствами индивидуальной защиты. В распоряжении наших специалистов — собственный центр обучения, где помимо аудиторий есть учебный полигон для отработки работ на высоте, в ограниченных пространствах. Все это позволяет нам обеспечивать комфортные и безопасные условия труда для строителей, развивать производственную культуру», — сообщила директор по персоналу строительного холдинга «Атом» Галина Хабарова.