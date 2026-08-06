Свердловская область вошла в десятку регионов-лидеров по турпотоку

УрБК, Екатеринбург, 06.08.2026. Свердловская область заняла шестое место в рейтинге регионов-лидеров по турпотоку. За шесть месяцев регион посетили 1,1 млн туристов. Данные, со ссылкой на Росстат, представил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, сообщает департамент информполитики региона.

«Важно, что развитие инфраструктуры, создание новых маршрутов как в традиционно туристических регионах, так и в набирающих популярность приводит к конкретному результату — росту числа турпоездок до 43,2 млн за полгода. Это на 4,3% больше, чем за шесть месяцев прошлого года. Повышается и международная привлекательность: въездной туризм увеличился на 20,1%», – сказал Д. Чернышенко.

Министр экономического развития России Максим Решетников отметил, что Свердловская область наравне с Московской, Ленинградской входит в число регионов, где растет количество поездок внутри субъекта. «Все больше людей путешествуют по своему региону. Все это — результат работы в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство», и мы продолжим развивать инфраструктуру и продвигать новые маршруты», — сказал М. Решетников.

Губернатор Свердловской области Денис Паслер ранее сообщал, что в регионе создаются современные, комфортные туристические объекты, в том числе в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Открываются новые загородные отели, базы отдыха и кемпинги, модульные отели. Создается инфраструктура для туризма и отдыха: круглогодичные бассейны, пункты проката туристического оборудования, причалы и новые маршруты. Развивается безбарьерная среда. Также средства вкладываются в обустройство туристских центров в городах и развитие автомобильных маршрутов.

В настоящее время Свердловская область готовится к приему 10 тыс. молодых людей и 2 тыс. волонтеров из 190 стран в рамках Международного фестиваля молодежи, который пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября.