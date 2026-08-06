На курортах ММК пройдет шестой фестиваль спорта и музыки ММК WildFest

УрБК, Магнитогорск, 06.08.2026. Южноуральские курорты Магнитогорского металлургического комбината (ПАО «ММК») вновь примут тысячи атлетов, любителей активного отдыха и меломанов. С 21 по 23 августа 2026 года на побережье озера Банное и территориях всесезонных курортов «Банное» и «Абзаково» состоится региональный загородный фестиваль — ММК WildFest, сообщает пресс-служба предприятия.

В этом году праздник пройдет на Южном Урале уже в шестой раз. Изначально задуманный как классический забег по пересеченной местности, собравший на старте около 700 человек, проект трансформировался в популярное семейное событие, ежегодно привлекающее несколько тысяч гостей из разных уголков страны. Фестиваль ориентирован на участников с любым уровнем подготовки — от новичков до профессиональных ультрамарафонцев. Финишные черты всех спортивных дисциплин традиционно сойдутся на живописном побережье озера Банное на базе санатория «Юбилейный».

Спортивная программа охватит несколько основных направлений. Любителей горного бега ждут дистанции по хребтам и предгорьям Большого Уральского хребта протяженностью 12, 30, 65 и 100 километров с набором высоты до 2950 м, а также детские старты. Для велосипедистов подготовлены динамичные гонки по грунтовым тропам и горным лесам на 30, 55 и 80 км. В акватории озера Банное состоятся заплывы на открытой воде на дистанциях от 500 м до 10 км, включая зрелищные ночные старты, а также скоростная гонка на сап-бордах на 1 км.

Помимо состязаний, гостей ждет насыщенная развлекательная программа под открытым небом. В санатории «Юбилейный» развернется площадка оздоровительных занятий с йогой, силовыми тренировками и танцами. Также организаторы подготовили семейное ориентирование, образовательный лекторий, творческие мастер-классы и кинопоказы. Каждый день фестиваля будет завершаться ярким вечерним шоу и живыми концертами известных исполнителей.