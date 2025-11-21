ГлавнаяНовости дня
21 ноября 202517:53

Доля россиян без сбережений достигла рекордных 65%

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2025. Доля россиян, не имеющих сбережений на случай потери основного дохода, достигла 65%. Этот показатель стал рекордным за последние почти четыре года, следует из исследования Банка России.

На вопрос: «А в принципе сегодня у вас (вашей семьи) есть сбережения, денежный запас, который позволит вам (вашей семье) продержаться какое-то время, если Вы лишитесь основного дохода, или такого запаса, сбережений нет?» утвердительно ответили лишь 31% опрошенных.

Граждане, не имеющие сбережений, оценивают наблюдаемую инфляцию выше — в 15,4%, а ожидаемую — в 13,7%. В то же время, те, кто имеет финансовую «подушку безопасности», оценивают наблюдаемую инфляцию ниже — в 12,9%, а ожидаемую — в 12,3%.

Распечатать
Похожие новости
25 сентября 202517:57

На форуме 100+Technobuild обсудят строительство новых школ

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2025. На форуме 100+Technobuild, в рамках дискуссии «Образование будущего — «умные» подходы к проектированию, строительству, эксплуатации и обучению», обсудят, как ускорить появление новых школ. Об этом пишет пресс-служба корпорации «Атомстройкомплекс». «Благодаря реализации инфраструктурных проектов в рамках государственно-частного партнерства мы не только научились ускорять старт строительства нужных горожанам школ, но и получили ценный опыт технической эксплуатации современных образовательных учреждений. Мы знаем, с какими повседневными вызовами сталкиваются
09 апреля 201217:57

«Ромир»: доля россиян, имеющих сбережения, впервые достигла 70%

УрБК, Москва, 09.04.2012. Согласно результатам опроса исследовательского холдинга «Ромир», доля граждан, имеющих сбережения, достигла максимальных значений за последние 20 лет и впервые превысила 70%. А доля тех, кто говорит, что в их семьях нет сбережений, опустилась ниже 30%. Причиной этого может быть как объективное улучшение экономической ситуации в стране, так и изменение психологических стереотипов поведения респондентов: жалобы на тяжелые материальные условия уже не такая распространенная тенденция, как еще 2–6 лет назад, сообщает портал «Банки.ру». В опросе по национальной
31 августа 202117:57

Брусника: 14% опрошенных россиян делали перепланировку квартиры после переезда

УрБК, Екатеринбург, 31.08.2021. Только 14% покупателей квартир от Брусники делали перепланировку после переезда. Об этом говорится в итогах опроса, проведенного метрологическим центром девелоперской компании. В ходе исследования были опрошены более полутора тысяч жителей Екатеринбурга, Новосибирска, Тюмени, Сургута и Видного. Большинство респондентов объяснило решение изменить проект жилья потребностью в дополнительном пространстве. Треть опрошенных — создание дополнительных функциональных зон, сообщает пресс-служба компании-застройщика. Основным сдерживающим фактором для проведения
14 апреля 202017:57

Эксперты: Последствия экономического кризиса почувствовали почти 70% опрошенных россиян

УрБК, Москва, 14.04.2020. По данным аналитического исследования OMI и «Платформа», в настоящее время 8% опрошенных россиян лишились работы, еще 5% работающих опасаются, что это может случиться в ближайшее время, а 29% граждан РФ допускают такую возможность. При этом 74% респондентов уверены, что в перспективе найти любую работу будет достаточно сложно. Как отмечают эксперты, сегодняшние страхи экономических последствий «распространены шире, чем страх за здоровье»: почти каждый второй россиянин боится, что в ближайшее время его семье не на что будет жить. «Баланс страхов с последнего замера 2
29 августа 201217:57

Среди держателей банковских карт 14% никогда не пробовали ими расплачиваться

УрБК, Москва, 29.08.2012. В России увеличилось число держателей банковских карт. Об этом свидетельствуют опубликованные MasterCard данные опроса MasterIndex, посвященного потребительским привычкам держателей банковских карт и проводимого два раза в год среди жителей России в возрасте 25–45 лет. По данным исследования, на вопрос «Являетесь ли вы держателем банковской карты?» утвердительно ответили 74% участников опроса, что на 11% больше, чем год назад, сообщил «Финмаркет». Большая часть опрошенных (83%) сообщили, что имеют зарплатные карты. Тем не менее доля дебетовых карт, открытых в банке