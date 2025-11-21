Доля россиян без сбережений достигла рекордных 65%

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2025. Доля россиян, не имеющих сбережений на случай потери основного дохода, достигла 65%. Этот показатель стал рекордным за последние почти четыре года, следует из исследования Банка России.

На вопрос: «А в принципе сегодня у вас (вашей семьи) есть сбережения, денежный запас, который позволит вам (вашей семье) продержаться какое-то время, если Вы лишитесь основного дохода, или такого запаса, сбережений нет?» утвердительно ответили лишь 31% опрошенных.

Граждане, не имеющие сбережений, оценивают наблюдаемую инфляцию выше — в 15,4%, а ожидаемую — в 13,7%. В то же время, те, кто имеет финансовую «подушку безопасности», оценивают наблюдаемую инфляцию ниже — в 12,9%, а ожидаемую — в 12,3%.