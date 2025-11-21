ГлавнаяНовости дня
21 ноября 202516:19

Свердловская область сохранила лидерство в УрФО по уровню зарплат

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2025. Свердловская область в октябре 2025 года сохранила позицию одного из лидеров УрФО по уровню зарплатных предложений для рабочих специальностей. Об этом говорится в исследовании «Авито Работа» 

Абсолютным лидером региона стал промышленный альпинист со средним предложением в 180 тыс. руб. Немного отстают бетонщики (177 тыс. 800 руб.) и операторы станков (173 тыс. 711 руб.). Постоянный спрос и высокие оклады сохраняются для строителей (166 тыс. 740 руб.) и автоэлектриков (148 тыс. 088 руб.).

По всему УрФО рынок труда демонстрирует схожую динамику. В Тюменской области токарям предлагают 228 тыс. 300 руб., а в ЯНАО электромонтажники могут рассчитывать на 213 тыс. 330 руб.

