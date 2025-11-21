ГлавнаяНовости дня
21 ноября 202513:13

«Автоваз»: стоимость услуг такси не возрастет после локализации

УрБК, Москва, 21.11.2025. «Автоваз» не разделяет опасений о возможном подорожании перевозок такси из-за введения с 1 марта 2026 года закона о локализации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление главы компании Максима Соколова. 

Он уточнил, что автомобили «Автоваза» дешевле любых китайских аналогов как по цене, так и по стоимости эксплуатации, и добавил, что ведомство подготовило бюджетную модификацию Lada — Aura.

«Закон дает отсрочки: машины, лицензированные до 2026 года, можно эксплуатировать еще пять лет, а в ряде регионов предусмотрены отсрочки до 2028–2030 года. Закон сначала должен заработать, а потом мы посчитаем экономику таксомоторных перевозок, и тогда уже будем принимать конкретные решения, если они будут необходимы», — добавил М. Соколов.

Накануне автопроизводитель сообщил о старте поставок седанов Lada Aura для партнерских таксопарков сервиса «Яндекс Такси».

Напомним, в начале октября Минпромторг представил список моделей, которые можно использовать в такси в соответствии с законом о локализации. Среди них: Lada — Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel; УАЗ — «Патриот» и «Хантер»; Sollers — SP7; Evolute — I-PRO, I-JOY, I-SKY, I-JET, I-SPACE; Voyah — Free, Dream, Passion; Москвич — 3, 3е, 6, 8. Речь идет о моделях, которые должны приобретаться для перевозок такси с 1 марта 2026 года. 

