20 ноября 2025

В Екатеринбурге до конца года будет открыто движение по новому участку улицы Любви

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2025. В Екатеринбурге до конца года будет открыто движение по новому участку ул. Любви в мкр Солнечный — от ул. Счастливой до Золотистого бульвара. Об этом в своем телеграм-канале написал глава города Алексей Орлов.

Он уточнил, что четырехполосная магистраль с тротуарами и велодорожками имеет протяженность 524 м и ширину от 12 до 16 м. Там запланирована высадка порядка 120 деревьев и 12,5 тыс. кустарников. Площадь газонов составит более 1 тыс. 700 «квадратов».

Вдоль новой улицы будут отремонтированы основное дорожное освещение, а также дополнительные торшерные линии на 96 опорах у тротуаров. На завершающем этапе рабочие нанесут разметку, установят дорожные знаки и светофоры, обустроят два остановочных комплекса, рассказал А. Орлов.

Также в микрорайоне Солнечный в конце 2025 года начнется строительство школы на 2 тыс. мест. Заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов после посещения стройплощадки отмечал, что строительство школы планируется завершить в течение года.

