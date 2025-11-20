ГлавнаяНовости дня
20 ноября 202515:42

Госдума приняла федеральный бюджет на 2026-2028 годы

УрБК, Москва, 20.11.2025. Государственная дума приняла в третьем и окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Доходы бюджета составят 40,3 трлн руб., расходы – 44 трлн руб., дефицит – 3,8 трлн руб. На меры по улучшению демографической ситуации в бюджете на 2026 – 2028 годы будет выделено более 10 трлн руб.

Более 2 трлн руб. учтены на программы улучшения жилищного обеспечения семей с детьми — субсидирование процентной ставки по ипотеке для всех семей с детьми, а также единовременных выплат (450 тыс. руб.) многодетным семьям (с тремя и более детьми) на частичное погашение ипотеки; предоставление с 2026 года ежегодной семейной выплаты в виде возмещения части уплаченного НДФЛ гражданам РФ, имеющим двух и более детей (с учетом критерия нуждаемости).

В 2026 году прожиточный минимум вырастет до 18 939 руб., в 2027 году он составит 19 697 руб., в 2028 году – 20 485 руб. Продолжится ускоренное повышение МРОТ, размер которого в 2026 году будет 27 093 руб.

На капремонт школ выделят 2,2 млрд руб., на социальные стипендии — 3 млрд руб., на финансирование военных учебных центров — 1,7 млрд руб., на льготные лекарства — 10 млрд руб., на строительство и ремонт региональных и местных дорог — 65 млрд руб., на комплексное развитие села — 13,4 млрд руб., на поддержку малого агробизнеса — 7,8 млрд руб., на обновление общественного транспорта — 12,8 млрд руб.

