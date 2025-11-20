ГлавнаяНовости дня
20 ноября 202511:14

Минсельхоз направит 15 млрд рублей на поддержку фермеров в 2026 году

УрБК, Москва, 20.11.2025. Минсельхоз направит 15 млрд руб. на поддержку фермеров в 2026 году в рамках нового проекта для развития малого бизнеса в аграрном секторе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут. 

Она уточнила, что раньше поддержка распределялась по разным направлениям, что позволяло регионам перераспределять средства, иногда в ущерб фермерам. Теперь это изменится.

«И все наши 15 млрд руб., которые мы не будем уменьшать, — это защищенная строка, она будет идти только на фермеров», — сказала О. Лут на выставке «Югагро» в Краснодаре.

Одним из новых направлений станет грантовая поддержка сельских пекарен. Будут предложены две модели: пекарни готового цикла и пекарни-кафе. Гранты уже распределены, и министерство будет следить за эффективностью этой меры.

