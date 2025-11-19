ГлавнаяНовости дня
19 ноября 202517:33

Президент РФ удостоил наград 19 сотрудников ПНТЗ в Первоуральске

Фото предоставлено отделом по связям с общественностью ПНТЗ

УрБК, Екатеринбург, 19.11.2025. Сотрудники Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ), входящего в состав Трубной металлургической компании (ТМК), получили почетные грамоты и благодарности президента Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба завода.

Церемонию награждения провел губернатор Свердловской области Денис Паслер. Грамоты получили трое человек и 16 — благодарности. Все они имеют внушительный стаж работы на предприятии — от 20 до 44 лет — и активно участвуют в рационализаторской деятельности, уточняет пресс-служба.

«Награды, которых удостоены новотрубники, подтверждают их профессионализм и незаменимую роль каждого сотрудника в достижении большой общей цели — развитии металлургической промышленности и укреплении экономики страны. ПНТЗ гордится таким коллективом и прикладывает все усилия, чтобы обеспечить работникам максимально комфортные условия труда и предоставить возможности для профессионального развития», — сказал управляющий директор ПНТЗ Владимир Топоров.

