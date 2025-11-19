ГлавнаяНовости дня
19 ноября 202517:12

В Екатеринбурге ремонт парка имени 50-летия ВЛКСМ идет опережающими темпами

Фото из официального Telegram-канала Алексея Орлова

УрБК, Екатеринбург, 19.11.2025. В Екатеринбурге благоустройство парка им. 50-летия ВЛКСМ идет опережающими темпами. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов в личном телеграм-канале.

Он напомнил, что парк в 2024 году стал победителем голосования по проекту «Формирование комфортной городской среды». За него проголосовали более 100 тыс. екатеринбуржцев.

«В восточной части полностью сделаны пешеходные и беговые дорожки, смонтировано освещение и видеонаблюдение. Обустроены 3 детские игровые зоны, 3 спортивные площадки, а также площадка для выгула собак. Высажено почти четыре сотни деревьев и столько же кустарников. Зимой работы в парке им. 50-летия ВЛКСМ не прекратятся. Как только установятся стабильные морозы, подрядчик приступит к очистке водных участков от ила», — рассказал А. Орлов.

Он также напомнил, что на данный момент идет прием работ в летнем парке «Уралмаш». А в следующем году власти приступят к благоустройству набережной рек Исети и Ольховки по ул. Гражданской. В целом за последние несколько лет в Екатеринбурге преобразились парк им. XXII Партсъезда, Зеленая Роща, сквер на ул. Опалихинской, Преображенский парк, Солнечные аллеи, Литературный квартал.

Распечатать
Похожие новости
31 января 202417:04

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проинспектировал благоустройство летнего парка «Уралмаш»

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проверил ход работ по благоустройству летнего парка «Уралмаш». Работы на этой территории будут закончены к 90-летию основания парка, написал градоначальник в своем Telegram-канале. В 2023 году летний парк «Уралмаш» победил в городском голосовании по проекту «Формирование комфортной городской среды», но не смог набрать количество голосов, необходимое для получения федерального финансирования на благоустройство. «Я тогда пообещал найти способ приступить к благоустройству силами муниципалитета. Многие заметили, что парк уже начал
25 сентября 202517:04

На форуме 100+Technobuild обсудят строительство новых школ

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2025. На форуме 100+Technobuild, в рамках дискуссии «Образование будущего — «умные» подходы к проектированию, строительству, эксплуатации и обучению», обсудят, как ускорить появление новых школ. Об этом пишет пресс-служба корпорации «Атомстройкомплекс». «Благодаря реализации инфраструктурных проектов в рамках государственно-частного партнерства мы не только научились ускорять старт строительства нужных горожанам школ, но и получили ценный опыт технической эксплуатации современных образовательных учреждений. Мы знаем, с какими повседневными вызовами сталкиваются
23 октября 202517:04

Благоустроенная часть парка 50-летия ВЛКСМ в Екатеринбурге откроется зимой

УрБК, Екатеринбург, 23.10.2025. Благоустроенная часть парка 50-летия ВЛКСМ в Екатеринбурге откроется уже этой зимой. Эту информацию передает департамент информполитики города. Фото предоставлено администрацией Екатеринбурга «Все, что планировали — выполнили и перевыполнили, идем с опережением графика. На этой неделе будет завершено обустройство всей дорожно-тропиночной сети, а также посадка деревьев и кустарников», — сказал Владимир Гейко. Он добавил, что на одной трети общественной территории специалисты установили детские и спортивные площадки, а также площадку для выгула собак. Помимо
03 мая 202417:04

В Екатеринбурге при голосовании за благоустройство общественных пространств в 2025 году больше всего голосов набрал парк 50-летия ВЛКСМ

УрБК, Екатеринбург, 03.05.2024. В Екатеринбурге в результате голосования за общественные пространства, претендующие на благоустройство по программе «Формирование комфортной городской среды» в 2025 году, победу одержал парк 50-летия ВЛКСМ. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Свой выбор, по данным сайта «Городская среда», сделали более 300 тыс. екатеринбуржцев. На втором месте после парка 50-летия ВЛКСМ оказался бульвар по улице Культуры, за ним следуют Преображенский парк (2 очередь, 2 этап), парк «Основинский», Солнечные аллеи (2 этап), парк 50-летия Советской власти
16 июля 201917:04

В Екатеринбурге начинаются работы по благоустройству парка «Зеленая роща»

УрБК, Екатеринбург, 16.07.2019. В Екатеринбурге в ближайшие два дня начнется работа по благоустройству парка «Зеленая роща». Об этом сообщили журналистам представители администрации города. «Подготовительная работа подрядчиком уже ведется, сегодня-завтра начнутся работы. Для подрядчика, честно скажу, это некоммерческий проект, руководители предприятия просто хотят сделать проект хорошо. «Зеленой роще» не будет нанесено никакого вреда. Мы готовы, например, раз в неделю вместе с общественностью проверять, как ведутся работы, каково при этом состояние деревьев. Я думаю, что подрядчик все это