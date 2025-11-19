В Екатеринбурге ремонт парка имени 50-летия ВЛКСМ идет опережающими темпами

УрБК, Екатеринбург, 19.11.2025. В Екатеринбурге благоустройство парка им. 50-летия ВЛКСМ идет опережающими темпами. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов в личном телеграм-канале.

Он напомнил, что парк в 2024 году стал победителем голосования по проекту «Формирование комфортной городской среды». За него проголосовали более 100 тыс. екатеринбуржцев.

«В восточной части полностью сделаны пешеходные и беговые дорожки, смонтировано освещение и видеонаблюдение. Обустроены 3 детские игровые зоны, 3 спортивные площадки, а также площадка для выгула собак. Высажено почти четыре сотни деревьев и столько же кустарников. Зимой работы в парке им. 50-летия ВЛКСМ не прекратятся. Как только установятся стабильные морозы, подрядчик приступит к очистке водных участков от ила», — рассказал А. Орлов.

Он также напомнил, что на данный момент идет прием работ в летнем парке «Уралмаш». А в следующем году власти приступят к благоустройству набережной рек Исети и Ольховки по ул. Гражданской. В целом за последние несколько лет в Екатеринбурге преобразились парк им. XXII Партсъезда, Зеленая Роща, сквер на ул. Опалихинской, Преображенский парк, Солнечные аллеи, Литературный квартал.