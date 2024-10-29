Уровень заболеваемости ОРВИ в Свердловской области вырос почти на 30%

УрБК, Екатеринбург, 29.10.2024. В Свердловской области за неделю с 20 по 27 октября зарегистрировано 29,2 тыс. случаев ...22.10.2024 В Свердловской области за неделю заболеваемость ОРВИ снизилась на 6,4%
УрБК, Екатеринбург, 22.10.2024. В Свердловской области за неделю с 14 по 20 октября зарегистрировано 30,2 тыс. случаев ...15.10.2024 В Свердловской области за неделю заболеваемость ОРВИ снизилась на 7,5%
УрБК, Екатеринбург, 15.10.2024. В Свердловской области за неделю с 7 по 13 октября зарегистрировано 32,3 тыс. случаев ...08.10.2024 В Свердловской области за неделю заболеваемость ОРВИ снизилась на 5,1%
УрБК, Екатеринбург, 08.10.2024. В Свердловской области за неделю с 30 сентября по 6 октября зарегистрировано 34,9 тыс. ...01.10.2024 В Свердловской области заболеваемость ОРВИ за прошлую неделю сократилась на 4,5%
УрБК, Екатеринбург, 01.10.2024. В Свердловской области с 23 по 29 сентября зарегистрировано 36,7 тыс. случаев острых ...