Сегодня, 12:48

Уровень заболеваемости ОРВИ в Свердловской области вырос почти на 30%

УрБК, Москва, 23.09.2025. За минувшую неделю врачи зарегистрировали более 44 тыс. случаев острых респираторных инфекций в Свердловской области, что почти на 30% выше уровня предыдущей недели. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

В Екатеринбурге выявлено 19 тыс. заболевших. Лабораторный анализ показал, что в основном причиной заболеваний становится риновирус, а также вирусы парагриппа, COVID-19 и аденовирусы. Всего за неделю специалисты обследовали 673 человека.

На данный момент медики в рамках прививочной кампании сделали 660 тысяч прививок, что охватывает около 16% населения.
