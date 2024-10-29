Уровень заболеваемости ОРВИ в Свердловской области вырос почти на 30%

УрБК, Москва, 23.09.2025. За минувшую неделю врачи зарегистрировали более 44 тыс. случаев острых респираторных инфекций в Свердловской области, что почти на 30% выше уровня предыдущей недели. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.



В Екатеринбурге выявлено 19 тыс. заболевших. Лабораторный анализ показал, что в основном причиной заболеваний становится риновирус, а также вирусы парагриппа, COVID-19 и аденовирусы. Всего за неделю специалисты обследовали 673 человека.



На данный момент медики в рамках прививочной кампании сделали 660 тысяч прививок, что охватывает около 16% населения.