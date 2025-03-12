За семь месяцев 2025 года турпоток по России увеличился более чем на 6%

Материалы по теме

Турпоток из России в Таиланд в 2025 году вырос на 14%

УрБК, Москва, 12.03.2025. С 1 января по 9 марта Таиланд посетили 559 тыс. туристов из России. По сравнению с ...

ВВП России за девять месяцев увеличился на 4%

УрБК, Москва, 31.10.2024. ВВП России за девять месяцев 2024 года увеличился на 4% по сравнению с аналогичным периодом ...

Рост экономики РФ, по версии Всемирного банка, составит 1,3% в 2024 году

УрБК, Москва, 10.01.2024. В 2024 году рост российской экономики может составить 1,3%. Об этом говорится в январском ...

Всемирный банк улучшил прогноз по динамике ВВП России в 2023 году

УрБК, Москва, 07.04.2023. Всемирный банк изменил прогноз по динамике ВВП РФ в этом году. Так, вместо ожидаемого ранее ...