За семь месяцев 2025 года турпоток по России увеличился более чем на 6%

УрБК, Москва, 12.03.2025. С 1 января по 9 марта Таиланд посетили 559 тыс. туристов из России. По сравнению с ...31.10.2024 ВВП России за девять месяцев увеличился на 4%
УрБК, Москва, 31.10.2024. ВВП России за девять месяцев 2024 года увеличился на 4% по сравнению с аналогичным периодом ...10.01.2024 Рост экономики РФ, по версии Всемирного банка, составит 1,3% в 2024 году
УрБК, Москва, 10.01.2024. В 2024 году рост российской экономики может составить 1,3%. Об этом говорится в январском ...10.01.2024 Рост экономики РФ, по версии Всемирного банка, составит 1,3% в 2024 году
УрБК, Москва, 10.01.2024. В 2024 году рост российской экономики может составить 1,3%. Об этом говорится в январском ...07.04.2023 Всемирный банк улучшил прогноз по динамике ВВП России в 2023 году
УрБК, Москва, 07.04.2023. Всемирный банк изменил прогноз по динамике ВВП РФ в этом году. Так, вместо ожидаемого ранее ...