Сегодня, 10:48

За семь месяцев 2025 года турпоток по России увеличился более чем на 6%

УрБК, Москва, 22.09.2025. По итогам семи месяцев 2025 года число турпоездок по России увеличилось более чем на 6%. Особенно динамичный рост показывают отдаленные регионы. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на сводные данные участников рынка.

Среди динамично развивающихся направлений эксперты называют Пермский и Приморский края, Сахалин и Якутию. По данным партнера департамента гостиничного бизнеса и туризма CMWP Марины Мережко, в Пермском крае в 2023 году турпоток увеличился более чем на 20%, но в 2024 году рост составил уже 5%. Согласно прогнозу, по итогам текущего года показатель не превысит 3–5%.

Приморский край, напротив, сохраняет динамику: рост на 11% в 2023 году и на 23% — в 2024. В 2025 году ожидается увеличение турпотока еще на 13–15%. На Сахалине после падения на 26% в 2023 году зафиксирован рост на 13% в 2024, а по итогам текущего года прогнозируется увеличение до 30%.

В Якутии спад 2023 года сменился ростом на 21% в 2024. Прогноз на 2025 год — рост до 20%. Количество поездок в Магаданскую область выросло на 60% в 2023 году, что связано с низкой базой. В 2024 году рост замедлился до 2%, но в текущем году прогнозируется динамика на уровне 25–30%.

Рост интереса к поездкам на восток страны усиливает давление на гостиничный рынок, однако дефицит качественного номерного фонда и высокая стоимость строительства ограничивают возможности девелоперов, резюмируют эксперты. Что касается зарубежного туризма, турпоток из РФ в I полугодии вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
