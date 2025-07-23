Турпоток из России в зарубежные страны в первом полугодии вырос на 20%

Материалы по теме

Пассажиропоток на международных рейсах авиакомпаний РФ в первом полугодии вырос на 2,2%

УрБК, Москва, 23.07.2025. Российские авиакомпании в первом полугодии перевезли на международных рейсах 12,7 млн ...

Турпоток россиян в Японию в первом полугодии вырос в два раза

УрБК, Москва, 21.07.2025. Турпоток россиян в Японию в первом полугодии 2025 года вырос в два раза по сравнению с ...

Россияне стали чаще путешествовать во Вьетнам, Египет и Китай

УрБК, Москва,05.06.2025. Турпоток россиян во Вьетнам в I квартале 2025 года вырос в 2,4 раза по сравнению с аналогичным ...

Турпоток из России в зарубежные страны в I квартале вырос на 12%

УрБК, Москва, 14.05.2025. Туристический поток из России в зарубежные страны в январе-марте 2025 года вырос на 12,2% по ...