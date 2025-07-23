УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 12:00

Турпоток из России в зарубежные страны в первом полугодии вырос на 20%

УрБК, Москва, 15.08.2025. Турпоток из РФ в зарубежные страны в первом полугодии вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

Он также отметил изменение структуры спроса. На первом место вырвалась Абхазия, которая потеснила Турцию. Рост популярности республики может быть связан с возобновлением авиасообщения с Россией.

На третьем месте в рейтинге находится Египет, интерес к которому за год вырос более чем на 40%. Далее идут ОАЭ. Также весьма востребованы у российских туристов Мальдивы, Тунис, Малайзия и даже Венесуэла.

Ранее сообщалось, что турпоток россиян в Японию в I полугодии 2025 года вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
