Россияне в I полугодии 2025 расторгли со страховщиками 3,7 млн договоров

Материалы по теме

Число классических полисов ОСАГО за полгода выросло на 4,2%

УрБК, Москва, 04.09.2025. Автомобилисты оформили 17,9 млн классических полисов ОСАГО за январь-июнь 2025 года, что на ...

Средняя стоимость полиса ОСАГО в России во II квартале снизилась на 6%

УрБК, Москва, 02.07.2025. Средняя стоимость полиса ОСАГО в России во II квартале снизилась на 6% год к году, до 6 тыс. ...

Средняя цена полиса ОСАГО в России за год снизилась на 5,1%

Средняя цена классического полиса ОСАГО в России в I квартале 2025 года составила 6,7 тыс. руб. По сравнению с ...

В I полугодии 2009 года средняя выплата по ОСАГО увеличилась до 24,32 тыс. рублей

УрБК, Москва, 28.07.2009. По предварительным данным Российского союза автостраховщиков, за I полугодие 2009 года ...