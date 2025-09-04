УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 17:44

Россияне в I полугодии 2025 расторгли со страховщиками 3,7 млн договоров

УрБК, Москва,22.09.2025. Россияне в I полугодии 2025 в период «охлаждения» расторгли со страховщиками 3,7 млн договоров на 13 млрд руб. Об этом свидетельствуют подсчеты Национального рейтингового агентство (НРА), пишут «Ведомости».

Сообщается, что если размер возвращенных сумм сократился на 20% год к году, то число расторгнутых договоров существенно возросло — год назад их было 345 тыс. 304 шт.

Доля возвращаемых премий в январе – июне в общем объеме сборов (1,8 трлн руб.) сократилась до 0,7% с 1,3% годом ранее. Такая динамика связана со стагнациями продаж в кредитном страховании и повышение клиентской ценности, комментируют эксперты.

Ранее сообщалось, что средняя стоимость полиса ОСАГО в России во II квартале снизилась на 6% год к году, до 6 тыс. 185 руб. При этом объем продаж полисов за тот же период вырос более чем на 20%.
