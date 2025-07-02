Число классических полисов ОСАГО за полгода выросло на 4,2%

УрБК, Москва, 02.07.2025. Средняя стоимость полиса ОСАГО в России во II квартале снизилась на 6% год к году, до 6 тыс. ...06.06.2025 Средняя цена полиса ОСАГО в России за год снизилась на 5,1%
УрБК, Москва, 06.06.2025. Средняя цена классического полиса ОСАГО в России в I квартале 2025 года составила 6,7 тыс. ...15.06.2022 Доля оформленных свердловчанами электронных полисов ОСАГО составила 70%
УрБК, Екатеринбург, 15.06.2022. В I квартале 2022 года в Свердловской области было заключено 220 тыс. договоров ...26.07.2016 За полгода сумма выплат по ОСАГО в России достигла 74,8 млрд рублей
УрБК, Москва, 26.07.2016. В I полугодии сумма выплат по страховым случаям в сегменте ОСАГО составила почти 74,8 млрд ...