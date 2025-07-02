Число классических полисов ОСАГО за полгода выросло на 4,2%

УрБК, Москва, 04.09.2025. Автомобилисты оформили 17,9 млн классических полисов ОСАГО за январь-июнь 2025 года, что на 4,2% больше, чем годом ранее. Это следует из материалов Банка России.



Также почти на 5% выросло количество договоров автокаско с гражданами.



Средняя стоимость полиса ОСАГО снизилась на 4% и составила 6,8 тыс. руб, при этом средняя выплата по ним увеличилась на 17%, до 108,4 тыс. руб. По автокаско средняя премия осталась на уровне 20,3 тыс. руб, а выплаты выросли почти на 12%, до 183,1 тыс. руб.