УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 18:06

Доходы бюджета Социального фонда России за год выросли на 6,8%

УрБК, Москва, 22.09. 2025. Бюджет Социального фонда России в январе–июне 2025 года получил доходы в размере 7,9 трлн руб. Это на 6,8% больше, чем за тот же период 2024 года, когда доходы бюджета составили 7,38 трлн руб. Об этом говорится в оперативном докладе об исполнении бюджета Фонда пенсионного и социального страхования РФ (СФР) Счетной палаты, пишут «Ведомости».

Уточняется, что на 1 июля 2025 г. выполнение годового плана по доходам составило 47,4%, что выше прошлогоднего уровня на 1,4 процентного пункта (п. п.).

Основная часть поступлений пришлась на страховые взносы. Их объем достиг 5,7 трлн руб., что соответствует 71,8% доходов фонда. По сравнению с аналогичным периодом за 2024 год рост составил 10,6%. Годовой план по сборам страховых взносов выполнен на 47,2%.

В первой половине прошлого года объем взносов составил 5,12 трлн руб., сумма выросла в 1,4 раза относительно первой половины 2023 года.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
19.09.2025 Нефтегазовые доходы России за второй квартал 2025 года сократились более чем на 1 трлн рублей

УрБК, Москва, 19.09.2025. За II квартал 2025 года нефтегазовые доходы, поступающие в бюджет России, снизились на 1,05 ...

05.07.2023 Дефицит бюджета РФ в I квартале превысил 2,4 трлн рублей

УрБК, Москва, 05.07.2023. Дефицит бюджета России по итогам I квартала 2023 года составил 2 трлн 402 млд руб. Об этом ...

30.11.2022 Совет Федерации утвердил федеральный бюджет на 2023 год

Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Об этом ...

30.11.2022 Совет Федерации утвердил федеральный бюджет на 2023 год

УрБК, Москва, 30.11.2022. Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и ...

16.08.2016 К августу дефицит бюджета России превысил 1,5 трлн рублей

С начала года дефицит федерального бюджета РФ достиг 3,3% ВВП, или 1 трлн 521 млрд руб., сообщает Минфин. Расходы ...

Популярные новости
05.09.2025Послевкусие креативной недели28.08.2025ЦБ озвучил самые доходные финансовые инструменты04.09.2025Суд как драйвер развития туризма на Урале12.09.2025Двойной финисаж, колокольчики и звери12.09.2025Ревда обновляет воду
Архив новостей
Сентябрь 2025 (588)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.