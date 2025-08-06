УБРиР зарегистрировал официальный канал в национальном мессенджере МАХ

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2025. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) зарегистрировал официальный канал в национальном мессенджере МАХ. Об этом сообщает пресс-служба кредитно-финансовой организации.



Президент УБРиР Алексей Долгов сообщил, что для банка важно быть на связи с клиентами, и на площадке в мессенджере MAX УБРиР уже размещает актуальный новостной и образовательный контент.



«Мы постепенно будем расширять тематику нашего канала, проводить интерактивы и розыгрыши призов для подписчиков. Национальный мессенджер постепенно входит в нашу повседневную жизнь. По последним данным, на платформе зарегистрировано уже свыше 35 млн человек. Ждем вас в МАХ», — сказал А. Долгов.



Добавим, MAX — это российский мессенджер и цифровая платформа, которую в марте 2025 года запустила компания VK. По замыслу создателей проекта, приложение должно объединять в себе не только общение, но и доступ к государственным сервисам и бизнес-функциям. С 1 сентября 2025 года MAX предустанавливается на все новые электронные устройства, продаваемые в России.