Вчера, 17:53

В Екатеринбурге продлены сроки закрытия движения по улицам Пехотинцев и Надеждинской

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2025. В Екатеринбурге продлены сроки закрытия движения транспорта по улицам Пехотинцев и Надеждинская до 31 октября.
Это связано со строительством коллектора реки Ольховки. Об этом сообщает департамент информполитики города.

Также до указанной даты будет закрыто движение транспорта от улицы Сортировочная до Таватуйской.

Объезд участка будет организован по улицам: Бебеля — Автомагистральная — Маневровая — Таватуйская.

Ранее сообщалось о продлении сроков закрытия движения от дома № 27 по ул. Краснофлотцев до ул. Старых Большевиков до 24 октября.
