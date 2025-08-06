УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 17:58

Закрытие участка улицы Краснофлотцев продлено до 24 октября

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2025. Закрытие движения транспорта в Екатеринбурге по ул. Краснофлотцев от дома № 27 на Краснофлотцев до ул. Старых Большевиков продлено до 24 октября. Об этом сообщает департамент информполитики горадминистрации.

Продление ограничений связано с проведением работ по модернизации магистральных тепловых сетей для обеспечения своевременного начала отопительного сезона.

Объехать зону перекрытия автомобилисты могут по улицам Шефской, Фронтовых Бригад, Стачек и Баумана.
