Вчера, 14:39

Застройщикам разрешили переносить сроки ввода жилья

УрБК, Москва, 22.09.2025. Российские застройщики могут переносить сроки ввода жилья. Такую антикризисную меру предоставили им российские власти. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на пленарной сессии «Технологическое лидерство в строительной отрасли».

Он уточнил, что серьезных рисков при таком подходе для отрасли нет.

Также М. Хаснуллин рассчитывает, что положение девелоперов улучшится, если ключевая ставка ЦБ начнет снижаться более быстрыми темпами.

По его словам, на сегодняшний день срок 19% строительных объектов уже перенесен. У 20% застройщиков есть риск банкротства. И доля их может превысить 30%, если россияне не начнут активнее вкладываться в недвижимость.

Ранее УрБК писал, что на фоне снижения ключевой ставки до 17% — сразу на 4 процентных пункта — в Екатеринбурге начала расти активность покупателей на рынке новостроек. По данным bnMAP.pro, число сделок купли-продажи на первичном рынке жилья в Екатеринбурге за первые восемь месяцев 2025 года снизилось всего на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в августе показатель в годовом выражении вырос сразу в 1,5 раза. Цены на квартиры в екатеринбургских новостройках отстают от инфляции, однако они все равно продолжают расти. По данным сервиса «Циан», средняя стоимость предложения в уральской столице за последние 12 месяцев увеличилась на 6% — до 146,6 тыс. руб. за кв. м.
