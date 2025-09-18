Застройщикам разрешили переносить сроки ввода жилья

Материалы по теме

УрБК, Москва, 18.09.2025. В России около 20% девелоперов затягивают сроки сдачи жилых домов. Глобальных рисков для ...

Как снижение ставок повлияет на рынок новостроек?

Удешевление ипотеки стимулирует рост спроса на квартиры ...

Рекордный год для девелоперов

Число сделок на первичном рынке жилья Екатеринбурга выросло на 91% ...

Спрос на покупку квартир в екатеринбургских новостройках за год вырос в два раза

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2021. Спрос на покупку квартир на первичном рынке жилья Екатеринбурга (число просмотренных ...