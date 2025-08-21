УрБК, Москва, 18.09.2025. В России около 20% девелоперов затягивают сроки сдачи жилых домов. Глобальных рисков для ...Сегодня, 15:28 Как снижение ставок повлияет на рынок новостроек?
Удешевление ипотеки стимулирует рост спроса на квартиры ...21.08.2025 Квартиры в екатеринбургских новостройках за год подорожали на 6%
УрБК, Екатеринбург, 21.08.2025. Средняя цена предложения на первичном рынке жилья Екатеринбурга за последние 12 месяцев ...05.03.2025 Циан: Цены на вторичное жилье в Екатеринбурге за год выросли на 8,2%
УрБК, Екатеринбург, 05.03.2025. Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге за год выросла на ...18.12.2023 Рекордный год для девелоперов
Число сделок на первичном рынке жилья Екатеринбурга выросло на 91% ...