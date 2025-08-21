УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 18:00

В России около 20% девелоперов затягивают сроки сдачи жилых домов

В России около 20% девелоперов затягивают сроки сдачи жилых домов. Глобальных рисков для отрасли в этом нет. Об этом заявил на III Международном научно-практическом симпозиуме «Будущее строительной отрасли: вызовы и перспективы развития – 2025» в НИУ МГСУ премьер-министр Марат Хуснуллин.

Он уточнил, что ведомство в качестве антикризисной меры, разрешила девелоперам сдвигать срок ввода для того, чтобы гарантированно построить дома.

«Сказать, что у нас какие-то сейчас огромные риски, - не скажу. Отдельные случаи есть, но базово мы считаем, что мы в целом эту ситуацию переживем. Если ставка будет снижаться быстрее, то экономика сразу заработает намного лучше», — цитирует М. Хуснуллина «Российская газета».

Ранее УрБК писал, что на фоне снижения ключевой ставки сразу на 4 процентных пункта, до 17% в Екатеринбурге начала расти активность покупателей на рынке новостроек. По данным bnMAP.pro, число сделок купли-продажи на первичном рынке жилья в Екатеринбурге за первые восемь месяцев 2025 года снизилось всего на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в августе показатель в годовом выражении вырос сразу в 1,5 раза. Цены на квартиры в екатеринбургских новостройках отстают от инфляции, однако они все равно продолжают расти. По данным сервиса «Циан», средняя стоимость предложения в уральской столице за последние 12 месяцев увеличилась на 6%, до 146,6 тыс. руб. за кв. м.
