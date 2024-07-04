УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 11:11

Растет число россиян, использующих в работе искусственный интеллект

УрБК, Москва, 22.09.2025. 46% россиян не используют ИИ в своей работе. 33% респондентов признались, что не умеют применять технологию искусственного интеллекта. Об этом свидетельствуют результаты опроса компании Level Group, поступившие в ТАСС.

Еще 24% россиян активно пользуются нейросетями в своей работе (для написания кода, поиска информации, генерации видео и фотографий, редактуры текста и анализа данных).

Для каждого второго из них (19%) такая практика считается нормальной. Еще 5% используют нейросети, но не хотят, чтобы об этом кто-то узнал.

Также опрос показал, что 43% из тех, кто использует нейросети в работе, делегируют им одну десятую работы и меньше. 33% — около одной пятой задач, 4% — четверть, еще 11% — примерно треть и 8% —половину всех задач.

В опросе приняли участие более 1 тыс. 200 россиян, проживающих в городах-миллионниках.
