Вчера, 16:27

«Агропромкредит» предупредил клиентов о сложностях при оплате картами и по СБП

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2025. АО КБ «Агропромкредит», которое оказалось участником дела о деприватизации свердловского «Облкоммунэнерго», предупредило своих клиентов о сложностях при оплате картами и по СБП. Об этом сообщается на сайте кредитной организации.

«В настоящее время отдельные сервисы Банка, включая СБП, оплату по картам, могут быть недоступны», — говорится в сообщении.

Причину сбоя в работе в «Агропромкредите» не уточняют.

Как писал УрБК, этот банк оказался в числе организаций, привлеченных к рассмотрению иска Генпрокуратуры об обращении в доход РФ крупной энергокомпании в Свердловской области — АО «Облкоммунэнерго», а также акций еще ряда компаний, которые связывают с предпринимателями Артемом Биковым и Алексеем Бобровым.

Надзорное ведомство полагает, что приватизация ГУП «Облкоммунэнерго» в 2015 году была проведена с грубейшими нарушениями: активы предприятия были многократно занижены, а само предприятие искусственно доведено до убыточной деятельности. Предполагается, что это позволило продать компанию структурам А. Бикова и А. Боброва практически за бесценок. Вырученные от продажи коммунальных ресурсов деньги, а это более 12 млрд руб., через подконтрольный бизнесменам банк «Агропромкредит» выводились на счета в австрийские и швейцарские банки, считают в Генпрокуратуре. По мнению ведомства, эти средства затем инвестировались в экономику недружественных стран. В «Корпорации СТС», бенифициарами которой, как предполагается, являются А. Биков и А. Бобров, доводы Генпрокуратуры РФ отвергают.
Материалы по теме
Вчера, 11:46 Арестованы счета почти 200 участников дела о деприватизации «Облкоммунэнерго»

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2025. Ленинский районный суд Екатеринбурга выдал 184 исполнительных листа по иску ...

17.09.2025 «Досталось за бесценок»

Генпрокуратура требует вернуть государству акции свердловского «Облкоммунэнерго» ...

16.09.2025 Владельцы свердловского «Облкоммунэнерго» отвергли претензии Генпрокуратуры

В «Корпорации СТС», которая подконтрольная предпринимателям Артему Бикову и Алексею Боброву, не согласны с доводами ...

16.09.2025 Владельцы свердловского «Облкоммунэнерго» отвергли претензии Генпрокуратуры

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2025. В «Корпорации СТС», которая подконтрольная предпринимателям Артему Бикову и Алексею ...

15.09.2025 Регоператор Свердловской области «Рифей» участвует в деле о деприватизации «Облкоммунэнерго»

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2025. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Свердловской ...

