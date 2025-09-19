Счета более 40 тыс. клиентов «Агропромкредита» оказались заблокированы из-за деприватизации «Облкоммунэнерго»

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2025. Средства более 40 тыс. физлиц и юрлиц в АО КБ «Агропромкредит» оказались заблокированы из-за иска Генпрокуратуры о деприватизации свердловского коммунального предприятия АО «Облкоммунэнерго». Об этом сообщает корреспондент УрБК из зала Ленинского районного суда Екатеринбурга, где сегодня началось рассмотрение иска.



«Наши клиенты пострадали. Люди даже продукты не могут себе купить», — заявил в суде представитель банка.



Как писал УрБК, АО КБ «Агропромкредит» оказалось в числе организаций, привлеченных к рассмотрению иска Генпрокуратуры об обращении в доход РФ крупной энергокомпании в Свердловской области — АО «Облкоммунэнерго», а также акций еще ряда компаний, которые связывают с предпринимателями Артемом Биковым и Алексеем Бобровым.



Надзорное ведомство полагает, что приватизация ГУП «Облкоммунэнерго» в 2015 году была проведена с грубейшими нарушениями: активы предприятия были многократно занижены, а само предприятие искусственно доведено до убыточной деятельности. Предполагается, что это позволило продать компанию структурам А. Бикова и А. Боброва практически за бесценок. Вырученные от продажи коммунальных ресурсов деньги, а это более 12 млрд руб., через подконтрольный бизнесменам банк «Агропромкредит» выводились на счета в австрийские и швейцарские банки, считают в Генпрокуратуре. По мнению ведомства, эти средства затем инвестировались в экономику недружественных стран. В «Корпорации СТС», бенифициарами которой, как предполагается, являются А. Биков и А. Бобров, доводы Генпрокуратуры РФ отвергают.



Всего в зале заседаний собралось около 40 представителей ответчика и третьих лиц. Представители Генпрокуратуры ходатайствовали о закрытии процесса от СМИ, ссылаясь на наличие в материалах сведений, составляющих налоговую и банковскую тайны. Представители ответчиков и третьих лиц выступили против.