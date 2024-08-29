Уровень инфляции в Свердловской области остается выше общероссийской

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2025. В августе инфляция в Свердловской области уменьшилась на 0,5% и составила 10%, что ...29.08.2024 На Среднем Урале продолжают дешеветь овощи
УрБК, Екатеринбург, 29.08.2024. С 19 по 26 августа в Свердловской области значительнее всего подорожал черный байховый ...07.02.2017 Цены на продукты в РФ в январе выросли на 0,9%
УрБК, Москва, 07.02.2017. Продовольственная инфляция в РФ в январе в месячном выражении ускорилась до 0,9% с ...19.02.2009 В 2008 году продовольственные товары в Свердловской области подорожали на 16,3%
УрБК, Екатеринбург, 19.02.2009. В Свердловской области за 2008 год продовольственные товары подорожали на 16,3%, в том ...19.02.2009 В 2008 году продовольственные товары в Свердловской области подорожали на 16,3%
УрБК, Екатеринбург, 19.02.2009. В Свердловской области за 2008 год продовольственные товары подорожали на 16,3%, в том ...