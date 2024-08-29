Уровень инфляции в Свердловской области остается выше общероссийской

В августе инфляция в Свердловской области уменьшилась на 0,5% и составила 10%, что превышает общероссийский показатель, составляющий 8,1%. Об этом сообщили в Уральском главном управлении Банка России.



На показатели в Свердловской области повлияло снижение цен на продукты питания и услуги, а также незначительный рост цен на промышленные товары.



Продукты питания стали дешевле из-за нового урожая: снизились цены на картофель, капуста, помидоры, свекла и виноград. Кроме того, подешевели сливочное и подсолнечное масло, яйца, охлажденная и мороженая рыба. Однако цены на кондитерские изделия продолжают расти из-за увеличения затрат на сырье, включая какао-бобы.



Бензин подорожал в августе из-за сезонного спроса и ремонта нефтеперерабатывающих заводов. Новые иномарки продолжают дешеветь из-за низкого спроса и избытка на рынке. Цены на парфюмерию, косметику и бытовую химию снизились благодаря расширению предложения и высокой конкуренции. Также подешевел отдых на Черноморском побережье, в санаториях и пансионатах, но стоимость билетов в кино и театры возросла в связи с началом театрального сезона.