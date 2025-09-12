УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:49

Уральский центр электротехники и радиоэлектроники создадут в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2025. В Свердловской области при поддержке губернатора Дениса Паслера будет создан Уральский центр электротехники и радиоэлектроники. Инвестиции в проект составят порядка восемь млрд руб. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

Соглашение о содействии в создании центра заключено между АО «Уральский электромеханический завод» (входит в «Росатом») и Агентством по привлечению инвестиций Свердловской области 18 сентября.

Денис Паслер уточнил, что проект основан на базе уже действующего предприятия АО «УЭМЗ» — ведущего приборостроительного предприятия России. Расширение предполагается за счет освоения новых площадей, а также создание технопарка «Три тройки».

«Центр будет создан и заработает в 2028 году, здесь появится свыше 800 новых рабочих мест. Все это позволит нашей Свердловской области внести серьезный вклад в развитие отечественной радиоэлектроники и будет способствовать достижению технологического суверенитета страны», — сказал он.

Также сообщается, что производственные площадки планируется создать на площади более 10,2 тыс. кв. м. Там будут производить изделия гражданского назначения на основе собственных разработок, оригинальных схемно-конструктивных решений, качественной элементной базой.

Агентство по привлечению инвестиций окажет содействие в реализации проекта в предлагаемой конфигурации и поможет подобрать инвестору меры господдержки. Также будет оказано содействие в привлечении резидентов в создаваемый технопарк «Три тройки».
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
12.09.2025 Федеральный девелопер вложит в Свердловскую область более 15 миллиардов рублей

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2025. Федеральный девелопер индустриальной недвижимости России — NK group построит в ...

20.01.2025 В Свердловской области создадут рыбхоз и базу отдыха для ловли с господдержкой

УрБК, Екатеринбург, 20.01.2025. В Режевском районе Свердловской области создадут рыбхоз для разведения ценных видов рыб ...

02.03.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев распорядился начать работу по созданию технопарка в сфере электронной промышленности

УрБК, Екатеринбург, 02.03.2023. В Свердловской области сформирована рабочая группа, отвечающая за создание технопарка в ...

29.04.2019 Создание Уральского промышленного кластера в Новоуральске поможет привлечь инвестиции в «атомград»

УрБК, Екатеринбург, 29.04.2019. АО «УЭХК» и ООО «НПО «Центротех» (предприятия Топливной компании ТВЭЛ, г. Новоуральск, ...

28.11.2013 В Екатеринбурге на базе УрФУ создадут университетский технополис

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2013. На базе Уральского федерального университета будет создан университетский технополис. ...

Популярные новости
21.08.2025Надежда Сивкова о Международном фестивале креативных индустрий05.09.2025Послевкусие креативной недели28.08.2025ЦБ озвучил самые доходные финансовые инструменты04.09.2025Суд как драйвер развития туризма на Урале01.09.2025«Три столицы»
Архив новостей
Сентябрь 2025 (540)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.