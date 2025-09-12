Уральский центр электротехники и радиоэлектроники создадут в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2025. В Свердловской области при поддержке губернатора Дениса Паслера будет создан Уральский центр электротехники и радиоэлектроники. Инвестиции в проект составят порядка восемь млрд руб. Об этом сообщает департамент информполитики региона.



Соглашение о содействии в создании центра заключено между АО «Уральский электромеханический завод» (входит в «Росатом») и Агентством по привлечению инвестиций Свердловской области 18 сентября.



Денис Паслер уточнил, что проект основан на базе уже действующего предприятия АО «УЭМЗ» — ведущего приборостроительного предприятия России. Расширение предполагается за счет освоения новых площадей, а также создание технопарка «Три тройки».



«Центр будет создан и заработает в 2028 году, здесь появится свыше 800 новых рабочих мест. Все это позволит нашей Свердловской области внести серьезный вклад в развитие отечественной радиоэлектроники и будет способствовать достижению технологического суверенитета страны», — сказал он.



Также сообщается, что производственные площадки планируется создать на площади более 10,2 тыс. кв. м. Там будут производить изделия гражданского назначения на основе собственных разработок, оригинальных схемно-конструктивных решений, качественной элементной базой.



Агентство по привлечению инвестиций окажет содействие в реализации проекта в предлагаемой конфигурации и поможет подобрать инвестору меры господдержки. Также будет оказано содействие в привлечении резидентов в создаваемый технопарк «Три тройки».