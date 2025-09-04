УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 14:53

Федеральный девелопер вложит в Свердловскую область более 15 миллиардов рублей

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2025. Федеральный девелопер индустриальной недвижимости России — NK group построит в Свердловской области новые распределительные центры и логистические комплексы. Об этом сообщает департамент информполитики региона со ссылкой на врио губернатора Дениса Паслера.

По его словам, проект разместят в Верхней Пышме на территории Логопарка «Уральский». Там планируется построить распределительный комплекс площадью 87 тыс. кв. м. Объем инвестиций составляет 5 млрд рублей, количество создаваемых рабочих мест — 1000. В Березовском построят распределительный комплекс с объемом инвестиций в 800 млн руб. Общая сумма вложений во все объекты составит 15 млрд руб.

«В регионе успешно развивается крупнейший логистический хаб страны — «Сухой порт». Благодаря открытому Президентом России Владимиром Путиным участка «Дюртюли — Ачит» трассы М-12 «Восток», растет грузовой поток, а с ним вклад сферы транспортировки и хранения в экономику нашего региона. Девелопер уже приступил к реализации крупного проекта. На территории «NK Парка Сибирский тракт» в Екатеринбурге построен первый распределительный центр, создано 500 рабочих мест. Компания приступила к проектированию еще двух распредцентров аналогичной мощности. Инвестиции в Екатеринбурге оцениваются в 10 миллиардов рублей. Также в планах строительство распределительных комплексов в городах-спутниках», — рассказал Денис Паслер.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
04.09.2025 В Свердловской области построят новый таможенно-логистический центр

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2025. В Свердловской области построят новый таможенно-логистический центр, который станет ...

11.08.2025 В Свердловской области построят холидей-парк «Аракай» за 2 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2025. В Свердловской области на границе с заповедником «Оленьи ручьи» построят холидей-парк ...

24.07.2024 В Нижнем Тагиле с господдержкой построят логистический комплекс с возможностью хранения до 30 тыс. тонн металлопроката

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2024. В Нижнем Тагиле предприятие «Трубопромышленная компания Тагильская Сталь» до конца 2026 ...

26.03.2024 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев направил в МЭР предложение об увеличении площади ОЭЗ «Титановая долина»

УрБК, Екатеринбург, 26.03.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил в министерство экономического ...

13.10.2022 Под Екатеринбургом появится новый логистический терминал площадью 68 тыс. кв. метров

УрБК, Екатеринбург, 13.10.2022. Под Екатеринбургом появится логистический терминал площадью 68 тыс. кв. м. Договор о ...

Популярные новости
13.08.2025Александр Потавин о динамике курса рубля13.08.2025Елена Заречнова: Постановка на учет в налоговом органе будет подтверждаться только выпиской из ЕГРН18.08.2025Илья Федоров о динамике цен в России21.08.2025Надежда Сивкова о Международном фестивале креативных индустрий28.08.2025ЦБ озвучил самые доходные финансовые инструменты
Архив новостей
Сентябрь 2025 (350)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.