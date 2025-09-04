Федеральный девелопер вложит в Свердловскую область более 15 миллиардов рублей

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2025. Федеральный девелопер индустриальной недвижимости России — NK group построит в Свердловской области новые распределительные центры и логистические комплексы. Об этом сообщает департамент информполитики региона со ссылкой на врио губернатора Дениса Паслера.



По его словам, проект разместят в Верхней Пышме на территории Логопарка «Уральский». Там планируется построить распределительный комплекс площадью 87 тыс. кв. м. Объем инвестиций составляет 5 млрд рублей, количество создаваемых рабочих мест — 1000. В Березовском построят распределительный комплекс с объемом инвестиций в 800 млн руб. Общая сумма вложений во все объекты составит 15 млрд руб.



«В регионе успешно развивается крупнейший логистический хаб страны — «Сухой порт». Благодаря открытому Президентом России Владимиром Путиным участка «Дюртюли — Ачит» трассы М-12 «Восток», растет грузовой поток, а с ним вклад сферы транспортировки и хранения в экономику нашего региона. Девелопер уже приступил к реализации крупного проекта. На территории «NK Парка Сибирский тракт» в Екатеринбурге построен первый распределительный центр, создано 500 рабочих мест. Компания приступила к проектированию еще двух распредцентров аналогичной мощности. Инвестиции в Екатеринбурге оцениваются в 10 миллиардов рублей. Также в планах строительство распределительных комплексов в городах-спутниках», — рассказал Денис Паслер.