УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:45

Проекты типовых домов культуры начнут внедрять в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2025. В селе Каменноозерское муниципального округа Богданович завершается строительство Дома культуры, который может стать типовым для создания аналогичных объектов в Свердловской области. Об этом заявил губернатор Денис Паслер.

Д. Паслер рассказал, что о строительстве дома культуры в селе Каменноозерское попросили местные жители. На сегодняшний день готовность объекта превышает 66 %. Завершаются отделочные работы, ведется благоустройство территории. На стройке задействовано более 50 человек.

«Проект этого здания станет типовым для региона, что позволит другим деревням и поселкам получить современные дома культуры быстрее и дешевле. На площади 500 кв м разместятся современный зрительный зал, библиотека, студии прикладного искусства и хорового пения, зал для хореографии и аэробики, помещения для театральной студии. Это идеальная площадка для занятий детей и работы, в том числе, земских работников культуры, которых мы сейчас активно привлекаем в уральские города и села», — цитирует Д. Паслера департамент информационной политики региона.

Глава региона также отметил, что главная особенность здания — применение технологии быстросборных модулей. Элементы здания производятся заранее на предприятии и в готовом виде доставляются на стройплощадку, где их остается только собрать. Такой подход позволяет заметно сократить сроки строительства, повысить экологичность процесса. Объект с аналогичными технико-экономическими показателями может быть размещен практически на любом земельном участке.

После ввода Дома культуры в эксплуатацию в октябре-ноябре предложение о типизации этого проектного решения будет направлено в Минстрой России, подытожил Д. Паслер.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
16.09.2025 15 специалистов прибыли в населенные пункты Свердловской области по программе «Земский работник культуры»

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2025. По программе «Земский работник культуры» в населенные пункты Свердловской области ...

05.03.2022 В Богдановиче на ремонт образовательных учреждений в 2021 году было затрачено более 56 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2022. В 2021 году в Богдановиче на ремонт школ было потрачено 22,2 млн руб., детских садов — ...

27.06.2018 В Байкаловском районе снесли аварийное здание Дома культуры

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2018. В Байкаловском районе снесли аварийное здание Дома культуры в рамках соблюдения ...

20.07.2017 Свердловские власти выделили более 5 млн рублей на поддержку учреждений культуры в муниципалитетах

УрБК, Екатеринбург, 20.07.2017. По поручению главы Свердловской области Евгения Куйвашева в 2017 году из резервного ...

07.06.2013 В Екатеринбурге сдается в эксплуатацию еще один многоквартирный долгострой

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2013. Председатель правительства Свердловской области Денис Паслер провел инспекционную ...

Популярные новости
21.08.2025Надежда Сивкова о Международном фестивале креативных индустрий05.09.2025Послевкусие креативной недели28.08.2025ЦБ озвучил самые доходные финансовые инструменты04.09.2025Суд как драйвер развития туризма на Урале01.09.2025«Три столицы»
Архив новостей
Сентябрь 2025 (540)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.