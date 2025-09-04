В Свердловской области подешевели водка и яйца

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2025. В Свердловской области с 8 по 15 сентября подешевели овощи, входящие в так называемый «борщевой» набор, а также водка и яйца. Это следует из материалов Свердловсктстата.



По данным ведомства, стоимость свеклы снизилась на 10,5%, до 31,79 руб. за кг. Морковь подешевела на 5,11% — до 41,52 руб. за кг, огурцы — до 109,97 рубля за кг (-3,95%). Водка подешевела на 0,96% к 15 сентября — до 844,59 руб. за л. Также снизились цены на яйца — на 0,75%, до 82,65 руб. за десяток.



К подорожавшим позициям Свердловскстат отнес помидоры (+4,48%, до 143,64 рубля за кг), творог (+ 0,95%, до 493,74 руб. за кг), черный чай (+0,16%, до 1402,21 руб. за кг).