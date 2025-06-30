УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 14:49

В Екатеринбурге с 23 сентября закроют движение транспорта на пересечении улиц Военного Флота и Печатников

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2025. В Екатеринбурге с 23 сентября по 7 ноября закроют движение транспорта на пересечении улиц Военного Флота и Печатников. Это связано с проведением работ по строительству сетей дождевой канализации. Об этом сообщает департамент информполитики города.

Объехать зону перекрытия автомобилисты смогут по улицам Московской, Расковой, Печатников, Амундсена. Движение общественного транспорта не изменится.

Ранее департамент предупреждал о закрытии движения трамваев по ул. Блюхера. Вагоны не будут курсировать на этом участке с 20 сентября по 6 октября.
