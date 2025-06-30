УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 13:23

В России количество кибератак на автомобили увеличилось на 20% за год

УрБК, Москва, 18.09.2025. В России с начала 2025 года было совершено 328 кибератак на автомобили, это на 20% больше, чем в аналогичном периоде 2024 года, когда было совершено 262 атаки. Об этом говорится в исследовании АО «Глонасс» и компании «Технологии безопасности транспорта» (ТБТ), пишут «Ведомости».

Согласно результатам исследования, 93% атак происходит удаленно. При этом 85% от всех удаленных атак выполнялись через уязвимости Bluetooth и облачные системы, взлом которых позволяет удаленно управлять системами автомобиля или угнать его.

В топ-3 уязвимостей в автомобилях на сегодняшний день входят датчики и системы сенсорного слияния (сверяет данные с камер и лидаров), влияние на которые «ослепляет» автомобиль, а также технологии SDV (Software defined vehicles — программный функционал автомобиля) и AV (autonomous vehicles — система автономного вождения).

По словам представителя страховщика «Согаз», ответственность за кибербезопасность и потенциальные убытки от атак лежит на производителях автомобилей.

«В данном случае более целевым продуктом может быть специализированное киберстрахование для автопроизводителей и технологических компаний, которые создают программное обеспечение, системы связи и управляющие модули для автопрома», — резюмировал он.
