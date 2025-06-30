В России количество кибератак на автомобили увеличилось на 20% за год

Материалы по теме

Потери российских компании из-за DDoS-атак в 2025 году утроились

УрБК, Москва, 30.06. 2025. Потери российских компании из-за DDoS-атак в 2025 году утроились. Об этом заявил на полях ...

Число DDoS-атак на российские структуры за год выросло в два раза

УрБК, Москва, 18.03.2025. В 2024 году на российские структуры было совершено 508 тыс. DDoS-атак, что почти в два раза ...

Количество DDoS-атак на территории УрФО увеличилось в три раза

УрБК, Екатеринбург, 09.08.2024. Количество DDoS-атак в Уральском федеральном округе (УрФО) увеличилось в три раза. Об ...

В январе-феврале 2024 года доля высококритичных кибератак в РФ выросла в три раза

УрБК, Москва, 22.02.2024. В январе-феврале 2024 года доля кибератак высокой критичности в России выросла с 2% до 6,3% ...

ЦБ зафиксировал в 2018 году почти 700 кибератак на кредитные организации

УрБК, Москва, 08.07.2019. Банк России в 2018 году зафиксировал 687 кибератак на кредитно-финансовые организации. Такие ...