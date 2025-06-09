Благоустройство парка 50-летия ВЛКСМ в Екатеринбурге завершат досрочно раньше срока

УрБК, Екатеринбург, 09.06.2025. В Екатеринбурге началось благоустройство парка 50-летия ВЛКСМ, который победил в ...17.03.2025 В Екатеринбурге объявили аукцион на благоустройство парка 50-летия ВЛКСМ
УрБК, Екатеринбург, 17.03.2025. В Екатеринбурге объявлен аукцион на благоустройство парка 50-летия Всесоюзного ...29.11.2024 В бюджет Екатеринбурга заложили средства на благоустройство парка 50-летия ВЛКСМ в 2025 году
УрБК, Екатеринбург, 29.11.2024. Благоустройство парка 50-летия ВЛКСМ в Екатеринбурге начнется в 2025 году. Об этом ...22.05.2024 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подтвердил планы по благоустройству парка 50-летия ВЛКСМ к 2025 году
УрБК, Екатеринбург, 22.05.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов на встрече с волонтерами федерального проекта ...15.03.2021 В Екатеринбурге выбрали эскизный проект для благоустройства парка имени 50-летия ВЛКСМ
УрБК, Екатеринбург, 15.03.2021. Администрация Екатеринбурга подвела итоги голосования горожан по выбору эскизного ...