Вчера, 18:01

Благоустройство парка 50-летия ВЛКСМ в Екатеринбурге завершат досрочно раньше срока

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2025. Благоустройство парка 50-летия ВЛКСМ в Екатеринбурге в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» может завершиться досрочно. Об этом сообщает департамент информполитики города со ссылкой на замглавы Екатеринбурга Владимира Гейко.

«Работы идут с опережением графика: первый этап благоустройства уже завершается. Сейчас в парк привезли все необходимые малые архитектурные формы и установят их в ближайшее время. Далее подрядчик плавно перейдет ко второму этапу, начнет подготовительные работы. Завершить обновление парка удастся не в 2027, а в 2026 году», — рассказал Владимир Гейко.

В общественном пространстве обустроят пешеходные и беговые дорожки, две зоны тихого отдыха, спортивные площадки, пространство для воркаута, площадка для выгула собак, пять детских зон и смотровая площадка. Кроме того, специалисты уже установили столы для тенниса и часть лавок.

С наступлением холодного сезона работники займутся очисткой водоема. Также в парке планируют высадить 568 кустарников и 689 деревьев.
