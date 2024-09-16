Власти Свердловской области начали подготовку бюджета на 2026 год

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2025. Министерство финансов Свердловской области запустило согласительные процедуры с муниципалитетами в рамках подготовки бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годы. Об этом сообщает департамент информполитики свердловской области.



Процедура запущена по поручению губернатора Дениса Паслера. Две недели будут проводить совместную работу финансисты, депутаты законодательного собрания региона, а также представители областных и муниципальных органов власти. Они уточнят все необходимые исходные данные для расчета финансовой поддержки муниципалитетов из областной казны.



Среди направлений, на которые планируется увеличить объем финансовой поддержки из областного бюджета муниципалитетам, — транспортное обслуживание, содержание общественных территорий, благоустроенных в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций.



Планируется, что окончательный документ будет представлен членам кабинета министров в октябре.