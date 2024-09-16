УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 16:03

Власти Свердловской области начали подготовку бюджета на 2026 год

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2025. Министерство финансов Свердловской области запустило согласительные процедуры с муниципалитетами в рамках подготовки бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годы. Об этом сообщает департамент информполитики свердловской области.

Процедура запущена по поручению губернатора Дениса Паслера. Две недели будут проводить совместную работу финансисты, депутаты законодательного собрания региона, а также представители областных и муниципальных органов власти. Они уточнят все необходимые исходные данные для расчета финансовой поддержки муниципалитетов из областной казны.

Среди направлений, на которые планируется увеличить объем финансовой поддержки из областного бюджета муниципалитетам, — транспортное обслуживание, содержание общественных территорий, благоустроенных в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций.

Планируется, что окончательный документ будет представлен членам кабинета министров в октябре.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
16.09.2024 В Свердловской области стартовал первый этап формирования бюджета на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2024. В Свердловской области началось формирование бюджета на 2025 год и на плановый период ...

15.09.2023 Стартовал основной этап формирования бюджета Свердловской области на 2024 год

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2023. Минфин Свердловской области завершил подготовительный этап работы над проектом ...

16.09.2022 Свердловские власти начали подготовку к принятию бюджета на 2023 год

На Среднем Урале начали подготовку к принятию бюджета на 2023 год, сообщает департамент информационной политики ...

16.09.2022 Свердловские власти начали подготовку к принятию бюджета на 2023 год

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2022. На Среднем Урале начали подготовку к принятию бюджета на 2023 год, сообщает департамент ...

17.08.2020 В Свердловской области началась подготовка проекта трехлетнего бюджета на 2021-2023 годы

УрБК, Екатеринбург, 17.08.2020. Власти Свердловской области приступили к разработке проекта трехлетнего областного ...

Популярные новости
21.08.2025Надежда Сивкова о Международном фестивале креативных индустрий18.08.2025Илья Федоров о динамике цен в России05.09.2025Послевкусие креативной недели28.08.2025ЦБ озвучил самые доходные финансовые инструменты04.09.2025Суд как драйвер развития туризма на Урале
Архив новостей
Сентябрь 2025 (463)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.