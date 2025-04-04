УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 17:10

Китайский бренд Chery опроверг информацию о своем уходе

УрБК, Москва, 17.09.2025. Автомобильный бренд Chery опроверг информацию о планах покинуть российский рынок. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на российский офис китайского автопроизводителя.

«Бренд Chery не уходит с российского рынка — таких планов нет», — сообщила пресс-служба российского офиса Chery, прокомментировав сообщения о якобы уходе марки из РФ.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что компания Chery рассматривает возможность ухода с российского рынка в целях минимизации рисков, связанных с потенциальными санкционными ограничениями, которые могут возникнуть при ведении коммерческой деятельности на других международных рынках. Российская Федерация является ключевым зарубежным рынком сбыта для Chery, и в 2024 году на долю РФ пришлось 25,5% от совокупного объема выручки компании.
