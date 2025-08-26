УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 10:28

В Свердловской области готовят повышение размеров взносов за капремонт

УрБК, Екатеринбург,17.09.2025. В Свердловской области региональный фонд предлагает повысить размер взносов за капитальный ремонт. Об этом в эфире ОТВ заявил гендиректор фонда капремонта Свердловской области Станислав Суханов.

Он уточнил, что фонд запросил у правительства определенные проценты подорожания, и пока не будет получен ответ, решение о повышении ставки за капремонт принято не будет.

С. Суханов объяснил, что на повышение взносов за ремонт влияют увеличение зарплат и рост цен на строительные материалы.

«Однако повышение соответствуют общему уровню инфляции в стране: официальная инфляция, которая была признана по 2024 году в РФ – порядка 9,5%. Поэтому изменение тарифа в пределах 9% – она отражает изменение инфляции, которая была в нашей стране», — резюмировал он.

Ранее УрБК писал, что в Свердловской области завершили 68% работ по капитальному ремонту многоквартирных домов. Всего в 2025 году планируется отремонтировать 750 многоквартирных домов. Досрочно годовой план выполнили 12 муниципалитетов.
