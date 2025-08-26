В Свердловской области готовят повышение размеров взносов за капремонт

Материалы по теме

Капитальный ремонт домов досрочно завершили в 12 свердловских муниципалитетах

УрБК, Екатеринбург, 26.08.2025. В Свердловской области завершили 68% работ по капитальному ремонту многоквартирных ...

На Среднем Урале план по капитальному ремонту в муниципалитетах выполнен на 85%

УрБК, Екатеринбург, 30.09.2024. В Свердловской области план по капитальному ремонту в муниципалитетах выполнен на 85%. ...

Собираемость взносов за капитальный ремонт по состоянию на 31 июля в Свердловской области составляет 94%

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2023. На Среднем Урале собираемость взносов за капитальный ремонт, по данным на 31 июля, ...

Собираемость взносов за капремонт в Свердловской области составляет 96,4%

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2020. Уровень собираемости платежей за капитальный ремонт на Среднем Урале по итогам 2019 ...

В Свердловской области собираемость взносов на капремонт домов составляет 95%

УрБК, Екатеринбург, 22.07.2019. В Свердловской области собираемость взносов на капремонт многоквартирных жилых домов в ...