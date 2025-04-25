УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 17:35

В России продажа алкопродукции сократилась за год на 11,4%

УрБК, Москва,16.09.2025. В России в январе-августе 2025 года продажа алкогольной продукции в розницу сократилась на 11,4% в годовом измерении, до 132,6 млн декалитров (дал). Такие данные приводит «Интерфакс» со ссылкой на Росалкогольтабакконтроль.

Наибольшее падение произошло на рынке слабоалкогольных напитков: в 8,9 раза, до 1,2 млн дал. Розничные продажи водки снизились на 3,9%, до 47,8 млн дал, коньяка — на 9,6%, до 8,2 млн дал.

В то же время реализация ликероводочных изделий выросла на 15%, до 11,8 млн дал. Всего спиртных напитков (крепостью выше 9 градусов) было продано 77,3 млн дал, что на 3,9% меньше прошлогоднего.

Продажи вина также падают. В январе-августе виноградных вин было реализовано на 1,3% меньше, чем год назад — 37,3 млн дал, шампанских меньше на 2,8% — 13,1 млн дал, ликерных на 11,3% — 776,4 тыс дал, а продажи плодовой алкогольной продукции упали в четыре раза — до 1,8 млн дал.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
25.04.2025 Розничные продажи водки в России в I квартале снизились на 8%

УрБК, Москва, 25.04.2025. Розничные продажи водки в России (с учетом предприятий общественного питания) в I квартале ...

16.10.2024 В РФ за девять месяцев 2024 года розничные продажи вина выросли на 0,9%

В РФ розничные продажи вина за январь-сентябрь 2024 года выросли на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого ...

16.10.2024 В РФ за девять месяцев 2024 года розничные продажи вина выросли на 0,9%

УрБК, Москва, 16.10.2024. В РФ розничные продажи вина за январь-сентябрь 2024 года выросли на 0,9% по сравнению с ...

21.05.2024 Розничные продажи коньяка в России за год выросли на 8%

УрБК, Москва, 21.05.2024. В России за январь-апрель 2024 года в розницу было продано 4,6 млн дал коньяка. Это на ...

08.02.2024 Российские предприятия в январе 2024 года увеличили производство вина на 20%

УрБК, Москва, 08.02.2024. Российские предприятия в январе 2024 года увеличили производство виноградных вин на 20,4% в ...

Популярные новости
21.08.2025Надежда Сивкова о Международном фестивале креативных индустрий18.08.2025Илья Федоров о динамике цен в России05.09.2025Послевкусие креативной недели28.08.2025ЦБ озвучил самые доходные финансовые инструменты04.09.2025Суд как драйвер развития туризма на Урале
Архив новостей
Сентябрь 2025 (421)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.