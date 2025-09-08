Ассортимент в торговых сетях сократился из-за роста цен

Материалы по теме

Доля магазинов-дискаунтеров в России в 2025 году выросла на 9,1%

УрБК, Москва, 08.09.2025. По итогам января-июля 2025 года количество торговых точек в сегменте жестких дискаунтеров, ...

Минпромторг предложил с марта 2026 года размещать в торговых залах «национальные полки»

УрБК, Москва, 27.08.2025. Министерство промышленности и торговли РФ разработало законопроект, обязывающий розничные ...

Продовольственные ритейлеры нарастили долю собственных торговых марок до 20%

УрБК, Москва, 08.02.2023. У российских продовольственных ритейлеров доля собственных торговых марок (СТМ) за 2022 год ...

Россия сократила импорт зарубежных товаров почти на 37%

В первые два месяца 2015 года импорт товаров из стран дальнего зарубежья составил 22 982,2 млн долл. США и по сравнению ...

