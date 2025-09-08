УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 12:12

Ассортимент в торговых сетях сократился из-за роста цен

УрБК, Москва, 16.09.2025.В июле 2025 года в торговых сетях ассортимент продуктов питания снизился на 2,3%, непродовольственных товаров — на 1,8%. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Снижение ассортимента алкогольной продукции и детских товаров составило 5,6% и 5,1%. Среди непродовольственных товаров вывод новой продукции снизился в сегменте средств по уходу за детьми на 8,3%, средств по уходу за лицом — на 7,3%. В отдельных категориях наблюдается незначительный рост — на 1%, например, в сегменте товаров для гигиены.

Большинство экспертов, как отмечает издание, связывают сокращение ассортимента на полках с ростом цен. На фоне инфляции ритейлеры оставили на полках только самые популярные позиции.
