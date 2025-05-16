УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 11:10

За неделю изменились цены на десять марок автомобилей

УрБК, Москва, 16.09.2025. С 1 по 15 сентября 2025 года цены на новые автомобили поменяли сразу 10 марок на российском рынке. Об этом пишет «Автостат».

Так, у шести компаний зафиксировано удешевление отдельных моделей, у двух — удорожание, а еще у двух цены изменились в обе стороны.

К примеру, отечественный бренд Solaris снизил цены на одну модель, на две повысил. Кроссовер HC почти во всех комплектациях стал дешевле на 131-256 тыс. руб. Седан KRS в версиях с автоматической КП подорожал на 75-115 тыс. руб.

Кросс-хэтчбек KRX стал дороже на 55-95 тыс. руб. У марки Hongqi подешевели две модели. Так, седан H9 в единственной комплектации Deluxe стал дешевле сразу на 16%. Минивэн HQ9 подешевел на 310-360 тыс. руб. Кроссовер Chery Tiggo 9 2024 года производства стал дешевле на 400 тыс. руб. Внедорожник TANK 300 стал дешевле на 200 тыс. руб.
