Молодежь Свердловской области назвала самые привлекательные критерии будущего места работы

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2025. Зарплата, карьерный рост и хороший коллектив названы самыми привлекательными критериями будущего места работы для свердловской молодежи. Это следует из опроса, который провела платформа онлайн-рекрутинга HeadHunter и компания Level Group.



Подавляющее число участников опроса (85%) считают наиболее привлекательным критерием зарплату. На втором месте карьерный рост (50%), на третьем — хороший коллектив (46%).



Также важны для молодежи: интересные задачи, отсутствие рутины, гибкий график, близость к дому, ощущение смысла от работы (по 15% каждый вариант), социальный пакет (13%), современные технологии и оборудование на рабочем месте (11%), комфортные и безопасные условия труда, а также возможности обучения и развития (по 9%).



Оценки работающей и учащейся молодежи нередко отличаются. К примеру, для студентов заметно важнее гибкий рабочий график (36% для студентов колледжей и техникумов, 28% — для студентов вузов), а те, кто уже работает, выше ценят возможность развивать карьеру (52%).