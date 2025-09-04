УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 12:01

Молодым свердловчанам не нравятся на заводах шум, опасность и монотонная работа

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2025. Молодежи в Свердловской области при работе на заводах не нравятся: шум, опасность (43% опрошенных) и скучная, монотонная работа (41%). Такие результаты показал опрос молодых соискателей Свердловской области сервиса подбора кадров HeadHunter.

Также в список негативных факторов молодые люди отнесли: низкие зарплаты (33%), устаревшие технологии (20%), непрестижная работа (11%).

Впрочем, молодые люди нашли и плюсы в работе на заводах: стабильность, надежность (30%), возможность работать руками, видеть результат, высокие технологии, автоматизация и хороший социальный пакет (по 24%).

Также в Свердловской области оценили уровень оснащенности российских производственных предприятий цифровыми технологиями: 41% полагают, что они соответствует образу «завода будущего», но 46% придерживаются противоположного мнения.

Больше всего оптимизма проявляют студенты вузов — 34% из них считают российское производство прогрессивным, но студенты ссузов и колледжей которые, видимо, уже бывали на производственных предприятиях, настроены скептичнее — здесь доля ответов уже 31%. При этом 25% рабочих представителей молодежи сохранили позитив в отношении технического оснащения своего места работы.

Несмотря на неоднозначные оценки, 50% молодых людей из региона готовы строить карьеру на современном производстве, например, на высокотехнологичном заводе. И только 15% считают такую карьеру непривлекательной.

Больше всего отпугивают молодежь от работы на производстве такие факторы, как унылая, серая, «совковая» обстановка (65%), удаленность места работы от города и транспорта (59%), устаревшее, громоздкое оборудование (52%), плохая экология вокруг, а также грязь и неприятные запахи (48%), ощущение изоляции от «цивилизации» (30%), а также отсутствие нормальных зон отдыха и столовой (20%).

При этом идеальный цех» в представлении зумеров — это чистота и порядок везде (78%), современное здание, в котором много естественного света и высокие потолки (57%), есть кафе или столовая с качественной едой (46%), зеленые зоны с растениями, террасой и благоустроенной территорией, ИИ-помощники или другие технологичные решения, удобные зоны отдыха с диванами, настольными играми (по 24%), фитнес-клуб или спортивная зона (17%), стильный дизайн как в ИТ-офисе (13%), а также коворкинг-зона для проектной работы (4%).
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
04.09.2025 Решающим фактором при выборе работы для свердловской молодежи стала стабильность компании

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2025. Ключевыми факторами при выборе работы молодежи из Свердловской области считает ...

04.04.2022 Свердловчане готовы занять рабочие места уехавших трудовых мигрантов в 36% случаев

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2022. Служба исследований платформы HeadHunter провела опрос среди соискателей Свердловской ...

20.09.2017 На Среднем Урале только треть работодателей готовы трудоустроить кандидатов без опыта

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2017. В Свердловской области всего 33% работодателей готовы взять на работу кандидатов без ...

29.06.2017 В Свердловской области профессия продавца стала самой популярной для начала карьеры

УрБК, Москва, 29.06.2017. В Свердловской области самой популярной профессией для старта карьеры для 9,2% соискателей ...

29.04.2016 ВЦИОМ: 62% граждан РФ считают, что качество труда зависит от зарплаты

УрБК, Москва, 29.04.2016. Больше половины (62%) россиян считают, что чем больше будет их заработная плата, тем ...

Популярные новости
12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные13.08.2025Александр Потавин о динамике курса рубля13.08.2025Елена Заречнова: Постановка на учет в налоговом органе будет подтверждаться только выпиской из ЕГРН18.08.2025Илья Федоров о динамике цен в России21.08.2025Надежда Сивкова о Международном фестивале креативных индустрий
Архив новостей
Сентябрь 2025 (280)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.