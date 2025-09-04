Молодым свердловчанам не нравятся на заводах шум, опасность и монотонная работа

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2025. Молодежи в Свердловской области при работе на заводах не нравятся: шум, опасность (43% опрошенных) и скучная, монотонная работа (41%). Такие результаты показал опрос молодых соискателей Свердловской области сервиса подбора кадров HeadHunter.



Также в список негативных факторов молодые люди отнесли: низкие зарплаты (33%), устаревшие технологии (20%), непрестижная работа (11%).



Впрочем, молодые люди нашли и плюсы в работе на заводах: стабильность, надежность (30%), возможность работать руками, видеть результат, высокие технологии, автоматизация и хороший социальный пакет (по 24%).



Также в Свердловской области оценили уровень оснащенности российских производственных предприятий цифровыми технологиями: 41% полагают, что они соответствует образу «завода будущего», но 46% придерживаются противоположного мнения.



Больше всего оптимизма проявляют студенты вузов — 34% из них считают российское производство прогрессивным, но студенты ссузов и колледжей которые, видимо, уже бывали на производственных предприятиях, настроены скептичнее — здесь доля ответов уже 31%. При этом 25% рабочих представителей молодежи сохранили позитив в отношении технического оснащения своего места работы.



Несмотря на неоднозначные оценки, 50% молодых людей из региона готовы строить карьеру на современном производстве, например, на высокотехнологичном заводе. И только 15% считают такую карьеру непривлекательной.



Больше всего отпугивают молодежь от работы на производстве такие факторы, как унылая, серая, «совковая» обстановка (65%), удаленность места работы от города и транспорта (59%), устаревшее, громоздкое оборудование (52%), плохая экология вокруг, а также грязь и неприятные запахи (48%), ощущение изоляции от «цивилизации» (30%), а также отсутствие нормальных зон отдыха и столовой (20%).



При этом идеальный цех» в представлении зумеров — это чистота и порядок везде (78%), современное здание, в котором много естественного света и высокие потолки (57%), есть кафе или столовая с качественной едой (46%), зеленые зоны с растениями, террасой и благоустроенной территорией, ИИ-помощники или другие технологичные решения, удобные зоны отдыха с диванами, настольными играми (по 24%), фитнес-клуб или спортивная зона (17%), стильный дизайн как в ИТ-офисе (13%), а также коворкинг-зона для проектной работы (4%).