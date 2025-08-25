УралБизнесКонсалтинг
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Вчера, 18:01

Администрация Екатеринбурга опубликовала карту новых остановок

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2025. Администрация Екатеринбурга опубликовала карту установки новых остановочных комплексов. Об этом сообщает департамент информполитики города.

Всего планируется монтаж 35 остановок. Их расположат в семи районах: Верх-Исетском, Железнодорожном, Ленинском, Кировском, Орджоникидзевском, Октябрьском и Чкаловском.

Так, за прошедшую неделю специалисты установили навес «Аэроагентство» на ул. Большакова, «Библиотека Крапивина» на ул. Советской, «пос. Калиновский» на ул. Мурзинской в одноименном населенном пункте.

На неделе с 15 по 21 сентября запланирована установка 11 остановочных комплексов.

Ранее глава города Алексей Орлов сообщил об установке свыше 150 остановок на месте демонтированных.
